Ludmilla cancela turnê ‘Ludmilla in the house’

Ludmilla cancelou sua turnê pelo Brasil e o comunicado foi feito por meio de suas redes sociais. “Ludmilla in the house” estava programada para acontecer nos próximos meses.

“Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a Ludmilla in the house tour está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses”, diz o comunicado.

“Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque nasceu com propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem.”

A turnê começaria no dia 25 de maio, no Rio de Janeiro. Ao todo, já estavam marcadas 19 datas, incluindo uma apresentação no Allianz Parque.

Para quem comprou os ingressos, a equipe da cantora pede para entrar em contato com a produtora 30e, responsável pela turnê.