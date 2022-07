Ludmilla responde Brunna sobre viagens: “Não nascemos grudadas”

Casal respondeu a pergunta de uma seguidora no Twitter

Tá nervosa Lud? Vai pra Miami, gata. Parece que Ludmilla não gostou nada da pergunta de uma seguidora nas redes sociais sobre o motivo que separou o casal em uma viagem a trabalho da cantora. Enquanto Brunna Gonçalves respondeu com todo carinho e atenção a mensagem dos fãs, Lud apareceu meio irritada com a dúvida do seguidor.

“Queria saber por que você não foi com a Lud nessa viagem. Pelo amor de Deus não deixa de me seguir por eu fazer esta pergunta”, escreveu um internauta no Twitter.

Brunna não exitou em responder a questão: “Oi Sandrinha, antes de tudo queria te desejar melhoras. Eu só não consegui acompanhá-la nessa viagem, porque eu tenho uma campanha mega importante para fazer essa semana… E isso acontecerá mais vezes, então eu espero não precisar ficar vindo aqui falar toda vez que isso acontecer”.

Logo abaixo surgiu um comentário da cantora envolvida na viagem: “Ih amor, se eu fosse você parava de responder esse tipo de pergunta. Se essa moda de ficar dando satisfação toda vez que a gente dá um passo diferente, já viu. Sei que não é por mal que elas perguntam, mas a galera precisa entender que não nascemos grudadas”, escreveu.