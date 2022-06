Ludmilla aparece maravilhosa no BETawards

Cantora foi indicada na categoria de ‘Melhor Artista Internacional’

Olha só quem chegou bebê, a tropa da Lud. Que delícia ver nossa eterna Mc Beyoncé alcançando o topo das paradas e conquistando seu espaço na música nacional e internacional. A cantora foi indicada como a ‘Melhor Artista Internacional’ no BETawards e não deixou de estar presente na cerimônia que ocorreu ontem (26).

Para quem não sabe, a premiação celebra a cultura negra e nada mais justo que ter um dos maiores nomes do funk carioca na premiação com Ludmilla. A musa vem crescendo cada vez mais no cenário e comemora as vitórias junto com os fãs.

Com stylist de Ej King, a morena escolheu um pretinho nada básico para a cerimônia e foi muito comentado pela crítica, não fugindo dos holofotes dos paparazzis. Arrasou Lud!