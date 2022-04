Ludmilla se joga na carreira de atriz: “Deu vontade, vou fazendo!”

Cantora acaba de gravar segunda temporada de ‘Arcanjo Renegado’, em que interpreta Diana

Ninguém segura nossa eterna musa Mc Beyoncé. Ludmilla se joga sem medo de ser feliz em tudo que tem vontade de fazer, a gata está partindo até para as telinhas com ‘Arcanjo Renegado’, em que dá vida a personagem Diana.

Lud contou em entrevista para Jojo Todynho que gosta de fazer tudo que tem vontade e agora que a morena é empresária da sua própria carreira, ela sente mais liberdade para fazer o que der vontade.

“Acabei de gravar, agora a segunda temporada de Arcanjo Renegado, dei vida a personagem Diana e recebi vários elogios dos diretores”, contou a morena super feliz dos caminhos que sua carreira tem trilhado.

E não parou por aí, a cantora disse estar aberta às novas possibilidades: “”Eles querem continuar com isso aí, em série e filmes já estou me jogando”.

Arcanjo Renegado está disponível na Globo Play e já entra para a segunda temporada com Ludmilla interpretando a policial do BOPE, Diana. A equipe de policiais é liderada por Mikhael que busca vingança e acaba no meio de um conflito no desenrolar da trama.