Ludmilla aciona MP da Bahia depois de pai agredir filhas na praia: “Não existe contexto que justifique essa violência”

Cantora ficou revoltada ao ver o vídeo de um pai batendo em sua filha em uma praia da Bahia

Ela fala mesmo, ela é Ludmilla. A musa usou as redes sociais e a sua voz para dar foco em uma causa pra lá de importante. A cantora se revoltou depois de ver o vídeo de um pai batendo em duas de suas filhas em uma praia da Bahia. O tutor teria tido o ataque de fúria depois que suas filhas se perderam dele.

“Não existe contexto que justifique essa violência. O que mais me deixa indignada é que ninguém fez nada. Bora fazer alguma coisa MP da Bahia”, escreveu.

O homem ainda se defendeu depois de toda polêmica que gerou o vídeo nas redes sociais. “Eu não matei as minhas filhas, elas estão aqui comigo, sob os meus cuidados. Eu que cuido e levo para escola. Minha vida é baseada nas minhas filhas. O único dinheiro que eu tinha eu quis passar uma virada de ano na praia com a família da minha esposa […] Eu já não aguentava mais reclamar e explodi, estourei, eu errei, mas eu sou um pai e não um monstro. Eu sempre cuidei bem delas. Elas não têm o que dizer de mim[…] Eu bati com uma sandália. Quem nunca apanhou de sandália. Eu mereço isso? Todo mundo querendo arrancar minha cabeça, querer ver minhas filhas sem pai”, se defendeu.