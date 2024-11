Lucy Ramos está grávida do primeiro filho aos 42 anos

Amigas, a cegonha segue trabalhando a todo vapor no mundo dos famosos, pois teremos mais um baby vindo aí e a mamãe da vez é a atriz Lucy Ramos.

Na tarde desta quinta (21), Lucy anunciou aos seguidores que está grávida de seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento de 18 anos com o também ator Thiago Luciano. Nas fotos, ela aparece com uma barriguinha bem saliente.

“Parece que você esperou a nossa maioridade pra chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga a conta-gotas, algo extraordinário está acontecendo… você já está aqui! Você já está aqui”, escreveu ela.