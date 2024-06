Luciano Szafir revela benefícios de tratamento com cannabis: “Já larguei de um remédio”

Olha ele! Luciano Szafir mostrou serviço ao falar sobre os benefícios da cannabis em meio ao seu tratamento de diversos problemas de saúde. O ator ressaltou a quantidade de benefício que o produto tem e quais são os possíveis meios que ele pode ser usado, citando remédios, shampoos e diversos outros produtos.

“Também é muito polêmico, o pessoal fala que cannabis é droga. Se você considera remédio droga, é droga. Para o tratamento de alzheimer, autismo de grau elevado, parkinson e outras doenças, ele é utilizado. Mas também tem cremes e shampoo feitos com canabidiol”, disse.

Para concluir, Luciano revelou que faz uso da substância para tratar as sequelas deixadas pelo Covid-19. “Depois de 145 dias entre idas e vindas de um hospital, ficou claro que eu fiquei com algumas sequelas. Assim que eu saí, eu precisei de psicólogos, psiquiatra, remédios, antidepressivos. Tudo isso já foi, mas eu não consegui largar remédio tarja preta para dormir, dois por sinal. Comecei o tratamento com cannabis há cerca de um mês. Já larguei de um remédio e diminuí muito a dose do outro”.