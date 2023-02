Luciano Szafir quebra o silêncio pela luta pela vida: “Tive sorte e escapei”

Ator contou que teve 84% do pulmão comprometido pela Covid que teve sorte no tratamento

Todas nós, fofoqueiras de carteirinha, sabemos que Luciano Szafir sofreu muito com a Covid-19. Em entrevista no PodSempre, o ator contou detalhes sobre a fase difícil da sua vida e disse quando teve 84% do pulmão tomado pelo vírus e as chances de sair da mesa de cirurgia eram de 15%.

“A Covid acabou comprometendo 84% do pulmão. Ainda tinha uma cirurgia muito séria para fazer. A probabilidade de eu sair vivo da mesa era menos de 15%. Eu tive sorte e escapei. Lembro de tudo, inclusive que a intubação foi horrível. Eu senti tudo, senti engolindo água, senti como se estivesse morrendo”, disse.

O muso ainda completou: “É uma dor horrível, morfina não segurava. Tomei junto com uma anestesia para cavalo. Eu berrava na UTI”, finalizou.