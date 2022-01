Defesa de cinquenta reais? Luciano não engole papo de Naiara Azevedo

Luciano se incomodou com o discurso da cantora Naiara Azevedo ontem na noite de votação do BBB22.

O rapaz não engoliu o que a cantora disse não…

Caro(a) leitor(a), a primeira formação de paredão do BBB22 rendeu viu? Enquanto Tiago e Eli querem paz e amor, os brothers Luciano e Rodrigo não estão afim não… Em conversa na parte exterior da casa, o extremamente bonito comentou que não engoliu o discurso de Naiara Azevedo de que não queria destruir o sonho de um Pipoca.

Foto: Reprodução

“Se pensou tanto no meu sonho, por que me puxou? Por que não puxou um Camarote? Por que não puxou a Jade?”, soltou o emparedado ao amigo.

13) Luciano achou hipocrisia Naiara fazer um discurso falando que não quer “destruir sonho de um pipoca”, sendo que ela foi quem o puxou ao paredão pic.twitter.com/rCxQxxJmte — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 24, 2022

Caso você esteja perdido(a), eu te explico: Naiara foi emparedada por Douglas Silva, líder da semana, então ela teve um contragolpe e puxou Luciano ao paredão. Mas em seu discurso de permanência no paredão formado com a cantora, o bailarino e Natália, Naiara soltou que queria que o Brasil a tirasse e deixassem os dois Pipocas no confinamento. A cantora alegou não querer destruir o sonho da dupla…

Em seus 30 segundos de defesa, Naiara mostra que não está bem psicologicamente, e pede para que o público dê a chance de Luciano e Natália continuarem na casa.



A sister basicamente pede para que o público a elimine da casa. #BBB22 pic.twitter.com/GTinq3qzwP — BCharts #BBB22 (@bchartsnet) January 24, 2022

E amigo do entretenimento e do fogo do parquinho como é, Rodrigo aconselhou, mais cedo, Paulo André: “Não conta pra as pessoas que você votou se elas não foram. Aqui não é alguma coisa filantropa, a não ser que seja estratégia, não sejam emocionais. Se todo mundo ficar perguntando e se desculpando, não dá. Meu voto era na Naiara totalmente”.

Foto: Reprodução

A gente gosta assim né? E o jogo da discórdia hoje hein?