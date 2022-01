Atriz Elizangela toma alta, mas ainda depende de oxigênio

A atriz que confessou não ter tomado nenhuma dose de vacina teve alta do hospital

O nome da atriz Elizangela do Amaral ganhou os noticiários na semana passada por conta de sua internação no hospital devido à complicações da Covid 19. A atriz que está com 67 anos, já está em casa e ainda conta com o uso de suporte de oxigênio, que é mais uma forma de auxiliar a respiração.

A atriz também passará por fisioterapia pulmonar. A assessoria de Elizangela comunicou que a atriz já possuía problemas pulmonares desde 2019. Ela estava internada no Hospital Municipal José Rabello de Mello e teve alta ontem, domingo, 23 de janeiro.

Foto: O Globo

Ela confessou em sua internação que não havia tomado nenhuma dose da vacina contra Covid 19 (quanta falta de responsabilidade não é mesmo?). E em suas redes sociais fez algumas campanhas contra o processo de imunização, ignorância não?

Elizangela participou de muitas produções na TV Globo e um dos seus papéis de destaque foi Dijenane, amiga de Nazaré, na novela “Senhora do Destino”.

Resta saber agora, se com este susto, Elizangela se vacinará! Melhoras à atriz!