Luciano Huck manda recado para Gracyanne após polêmica: “Brincadeira”

Luciano Huck repercutiu na web ao trazer Belo em seu programa. Na participação, o apresentador mandou um recado para Gracyanne e esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira. Na ocasião ele disse que arrumaria um crush para o cantor após a separação do casal.

“Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo”, disse ele.

E completou: “Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo. Beijo no coração”.