Luciano Estevan, ex-BBB22, alisa cabelo e descobre que é parente de Karen Kadarsha

Ex-BBB passou pela transformação ontem e ficou irreconhecível com a mudança

Minha gente, foi descoberta uma irmã de Karen Kadarsha na noite de ontem (07). Luciano Estevan, o ex-BBB, alisou o cabelo e ficou bem parecido com a personagem nas redes sociais.

Não sabemos se a mudança será permanente ou se tudo não passou de uma brincadeira para ver como ficaria o cabelo do influencer. O que sabemos é que ele parece ter gostado bastante.

Em vídeo postado no Instagram, Luciano fica de boca aberta com o resultado. Veja:

Será que isso faz parte do seu plano para lançar vídeos íntimos no Only Fans? Vamos esperar para ver como isso vai ficar.