Luciana Gimenez volta para as gravações do seu programa: “Superação todos os dias”

Apresentadora usou as redes sociais para celebrar sua volta ao ‘Superpop’ após o seu acidente grave em Aspen, EUA

Ufa! Finalmente, Luciana Gimenez voltou para as gravações do seu programa e não deixou de comemorar a superação após sofrer um acidente na neve fora do Brasil. A musa precisou passar por diversas cirurgias e deixou os fãs preocupados com o seu estado.

“Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!”, vibrou.

Como sempre, a musa arrasou no look com um top de plumas e calça branca. Só faltou o saltão, mas entendemos que ela está em processo de recuperação. Melhoras minha musa!