Luciana Gimenez teve premonição de acidente: “Eu sabia que ia acontecer”

Apresentadora contou que trocou a calcinha e colocou uma combinando pensando que se fosse para o hospital iria combinando

Não demorou muito para que Luciana Gimenez falasse sobre o seu acidente na volta ao ‘Superpop’. A apresentadora contou que sentiu que ia sofrer o acidente e chegou a trocar de calcinha, colocando um par caso fosse para o hospital.

“Eu disse para várias pessoas que eu sabia que ia acontecer isso, porque, em alguns momentos pela manhã me passou pela cabeça um acidente. Eu troquei meus brincos, tirei qualquer tipo de joia ou biju e coloquei uma calcinha combinando com o look, pois, eu pensei ‘se eu for para o hospital, vou com a calcinha combinando’”, contou a apresentadora.

Para quem não sabe, ela sofreu um acidente ao esquiar em Aspen, nos Estados Unidos, e precisou ser socorrida às pressas pela equipe médica, passando por diversas cirurgias.