Luciana Gimenez tem tido pesadelos com acidente em Aspen

Apresentadora contou nos stories que tem sentido dores mesmo após passar por cirurgias

A nossa apresentadora musa do Brasil contou que ainda está passando por perrengues após as cirurgias que passou após o seu acidente em Aspen. Luciana Gimenez contou que ainda está sentindo dores e que tem tido pesadelos com o dia do acidente.

“Para todos meus amigos, obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo. Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda”, escreveu. “A dor às vezes é insuportável, mas meus amigos não cansam de me lembrar que sou forte e que vou ficar bem”, escreveu.

Luciana ainda lamentou: “Meu Deus, como dói isso. Mas agora é um dia por vez! E agradecer por ter como resolver e tirar o melhor aprendizado. Ainda não sei bem, quando souber eu conto”, disse.