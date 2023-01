Luciana Gimenez segue em observação após cirurgia de emergência

Apresentadora sofreu um acidente ao esquiar em Aspen, nos Estados Unidos

Meus Deus! Nossa musa da televisão brasileira, Luciana Gimenez, segue em observação depois de ter sofrido um acidente e precisou de uma cirurgia de emergência em Aspen. A morena segue internada e ainda sofre com as fortes dores, permanecendo medicada e sob observação médica.

As más línguas ainda dizem que a apresentadora foi levada às pressas para o hospital após o acidente na neve. Luciana teve duas fraturas, uma na tíbia e uma na fíbula.

“Hoje, ela voltou a comer sozinha e ligou para tranquilizar a mãe, que está no Brasil. À noite, com a ajuda de enfermeiros, Luciana se levantou e sentou por 2 horas em um sofá que há no quarto”, detalhou em nota a assessoria.

Lucas, o filho mais velho da apresentadora, está acompanhando ela nesse momento de cirurgias. Melhoras!