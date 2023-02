Luciana Gimenez se arrepende de não ter aceitado convite para apresentação de programa no exterior

Apresentadora foi convidada para apresentação do ‘The View’ da ABC comandado por Whoopi Goldberg

Vocês podem não sabe, mas a fama de Luciana Gimenez é tão grande que ultrapassa as fronteiras do Brasil partindo para outros países. A musa da comunicação já foi convidada para apresentar o ‘The View’, programa de sucesso da emissora ABC comandado por Whoopi Goldberg. Luciana não aceitou a oferta e isso passou a ser o seu maior arrependimento.

“Tive vários convites. Não fui, infelizmente. Se arrependimento matasse, eu não estaria aqui. Perdi essa oportunidade de fazer algo diferente”, desabafou Luciana em entrevista ao portal UOL.

A musa ainda disse que quer levar o nome do Brasil para fora, como Anitta. “Poderia apresentar programas em inglês, francês, italiano. Falar três línguas me coloca na frente de muitas outras pessoas da área, algo que acho que não está sendo aproveitado. Levar o nome do Brasil para fora como a Anitta”, declarou.