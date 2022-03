”Não fiz a capa da Rolling Stones, porque eles queriam que fosse com meu filho”, dispara Luciana Gimenez

Apresentadora defendeu imagem do filho negou convite para fazer capa de uma das revistas mais famosas do mundo

É inegável o preconceito que Luciana Gimenez sofreu quando engravidou do cantor Mick Jagger. Em entrevista para o podcast ‘Ticaracatica’, a apresentadora contou que se tudo que passou tivesse acontecido nos dias de hoje ela teria se matado, por tamanha pressão e linchamento que sofria dos veículos.

Mick Jagger, Luciana Gimenez e Lucas (Foto: Reprodução)

“Rolling Stones não consegui fazer até hoje, já colocaram diversas atrizes com a camiseta dos Rolling Stones para fazer a capa da revista e eu nunca fiz, sabe por que? Porque eu não queria colocar meu filho na jogada, meu filho não é moeda de troca”, desabafou Luciana.

A morena ainda relembrou que sofreu muito com a gravidez de Lucas. “Uma vez eu estava grávida, fugi de vários países, porque o povo não me deixava em paz. Estava no Rio de Janeiro e fui tomar um açaí grávida e peguei um jornal horrível me xingando, dizendo que eu tinha fotos peladas, não era eu, passei 9 meses chorando na gravidez do meu filho”, disse.

“Em vez de os brasileiros ficarem felizes pelo meu filho, eles picharam, se fossem nos Estados Unidos os americanos teriam orgulho. Quando o Mick veio para o Brasil, não teve uma revista que me colocou para falar, algumas obliteraram meu nome”, declarou Luciana sobre o preconceito que sofreu na época da gravidez.

Luciana Gimenez fugiu de países por perseguição (Foto: Reprodução)

Lucas Jagger é o filho de Luciana Gimenez com o astro Mick Jagger, o relacionamento foi um grande marco para as mídias no final da década de 90 e, de forma negativa para Luciana que foi acusada como pivô da separação entre ele e Jerry Hall.

Luciana conta em carta para Hall que nunca se viu como uma “destruidora de lares”, e pedia perdão de Jerry, após o estromdo e descoberta sobre sua gravidez em uma relação que durou três meses.

O cantor assumiu a paternidade de Lucas e recebeu um pedido de pensão no valor de US$ 17,5 mil até que o garoto completasse 18 anos, além de um apartamento de de US$ 2 milhões na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.