Luciana Gimenez revela que foi vítima de diversos abusos sexuais 

A apresentadora conta que, por diversas vezes, sofria os abusos sem nem saber o que estava acontecendo.

Gente, seguinte, é óbvio que todos os tipos de abusos, seja lá com quem for, são inaceitáveis, mas quando envolve crianças e adolescentes a situação se torna mais repudiante ainda. Porém, infelizmente, essas situações são mais comuns do que podemos imaginar, já tendo acontecido inclusive com pessoas extremamente famosas, as quais acompanhamos diariamente.

Um exemplo do que eu disse acima é a apresentadora Luciana Gimenez, que durante a sua participação no programa “A Tarde é Sua”, que foi ao ar nesta quarta-feira (28), revelou já ter passado por momentos terríveis de abuso sexual, que começaram ainda na sua infância.

“Eu sofri assédio mais de vinte vezes, mas assédio grave. Eu não vou falar agora, mas foram coisas graves”, revelou a apresentadora.

Luciana conta que, por ter começado a trabalhar como modelo desde muito cedo, por toda a sua vida passou por situações constrangedoras e criminosas com homens e que muitas vezes não sabia o que estava acontecendo.

“Eu trabalhava muito com o corpo, então eu acho que nessa frente foi muito difícil. Eu sofria assédio e nem sabia que era assédio”, afirmou a ex-modelo.

Continuando, Gimenez contou que um desses abusos mais marcantes de sua vida aconteceu por volta dos seus 12 anos, cometido pelo pai de uma amiga.

“Estava em uma festinha de criança, minha amiga estava fazendo aniversário, eu fui e deixei meu casaco em um quartinho. Quando eu fui buscar o pai da menina me agarrou. Eu tinha 12, 13 anos”, detalhou Luciana.

Por fim, Gimenez confessou que já passou por situações bem piores, mas não se sentiu à vontade para falar sobre elas durante o programa.