Luciana Gimenez fala sobre acidente: “Um pouco cansada”

Apresentadora usou as redes sociais para acalmar os seus fãs sobre o seu estado de saúde após acidente na neve

Depois de toda a cirurgia que passou e o susto que Luciana deu nos seus fãs, ela finalmente apareceu nas redes sociais para dar o ar da graça e contar que está tudo bem, melhorando a cada dia. A apresentadora, que sofreu um acidente grave em Aspen, disse que está um pouco cansada e vai aparecer para contar detalhes.

“Oi pessoal, estou bem, me recuperando e sei que tem muita gente preocupada. Um pouco cansada, mas logo logo apareço para contar um pouco mais. Obrigada por todo carinho. Um beijo, Lú”, disse.

Para quem não sabe ela sofreu um acidente fora do Brasil enquanto esquiava. “A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde desse sábado (7), teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngrime. Ao tentar parar, aconteceu o acidente. A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local. Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda (9). Caso seja necessário, em breve passaremos novas informações”, informou a equipe dela.