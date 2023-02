Luciana Gimenez e Renato Breia não são mais um casal, diz jornalista

Matheus Baldi anunciou que a apresentadora não está mais com o economista, que estava conhecendo desde 2021

Iiih gente, depois de ficar na boca do povo por causa do seu acidente seríssimo em Aspen, nos EUA. Luciana volta a estar na boca do povo após o seu affair ser visto na folia sem ela. De acordo com o jornalista Matheus Baldi, a apresentadora já não está mais com o economista.

Os amigos próximos do casal já estavam sabendo da decisão e acreditam que o namoro ainda pode ser reatado. Será?

Fontes informaram ao jornalista que ele ama curtir a folia de carnaval, afinal ele foi visto curtindo Salvador sozinho. Luciana e ele já teriam conversado sobre o plano de comemorações do seu aniversário no meio da folia.