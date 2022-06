Luciana Gimenez “chora” pela morte do pai e problema exposto por Léo Dias

Choro sem lágrimas marcaram presença no vídeo da apresentadora no banheiro da RedeTV

Ai gente, sério mesmo, uma hora dessas? Afe! Luciana Gimenez apareceu “aos prantos” em vídeo nos banheiros da RedeTV para se pronunciar após a nota dada por Léo Dias sobre a apólice de seguro de vida no valor de R$2 milhões de reais após a morte do seu pai. O mais interessante dos vídeos é que Luciana chora sem lágrimas, ótima atriz.

“Tô aqui no banheiro da RedeTV escondida e eu queria saber o que a morte do meu pai tem de irrigante para a mídia, porque alguns jornalistas fazem esse tipo de coisa, usam da desgraça alheia para dar ibope, mas eu queria entender, não têm um tipo de respeito”, disparou Luciana.

Luciana Gimenez chora no banheiro da RedeTV e diz que Léo Dias é "baixo" por ter noticiado que herança do pai dela ficou para outra pessoa pic.twitter.com/bo6VnUz4y9 — Tá Tudo Gravado! (@tatudogravado) June 9, 2022

Léo Dias mandou uma carta, explicando os fatos para a apresentadora. “O processo em questão não corria em segredo de Justiça e, portanto, qualquer cidadão poderia ter acesso à informação. A matéria fala de uma das mais conhecidas apresentadoras do país, que está à frente de um programa de variedades e fofocas na RedeTV e é justamente devido a sua notoriedade que a coluna LeoDias decidiu publica-la”, escreveu.

Vale lembrar que o processo foi aberto por Luciana, afinal a bufunfa iria para uma mulher que ela nunca ouviu falar, Carla Leoniuk, uma comerciante solteira que mora em São Paulo.

Na publicação da carta do jornalista diversas pessoas disseram que a morena deveria rever as pautas do seu programa que já tratou de diversas mortes famosas, principalmente sobre a herança envolvida nelas.

Parece que Luciana quer provar a todo custo que “é de verdade”, estava até gostando disso, mas se for história para boi dormir, não vale, Lu. Alberto Abu Morad, morreu em dezembro de 2020.