Luciana Cardoso atualiza estado de saúde de Faustão

Em entrevista para a revista Caras, a esposa de Faustão conta detalhes sobre o transplante de coração que o apresentador foi submetido

Luciana Cardoso soltou o verbo sobre o estado de saúde de Faustão em entrevista à Revista Caras. A esposa do apresentador contou detalhes sobre a sua recuperação após a cirurgia de transplante de coração. Luciana esteve presente no lançamento da carreira musical da filha, Lara.

“Graças a Deus, ele está caminhando bem e está no processo de recuperação, que é lento. Até completar três meses, não é bom ficar em contato com outras pessoas para evitar infecção”, compartilhou Luciana Cardoso, que explicou o motivo de Faustão não estar presente no evento de lançamento da carreira musical da filha.

Luciana Cardoso explicou que, mesmo após o resultado positivo da cirurgia, ela escolheu manter a página: “Continuo com a página, as pessoas compartilham histórias lindas, de superação, uma segunda chance na vida mesmo. Temos que ouvir tudo e entender como podemos realmente ajudar dentro desse processo, o que pode ser feito”.