Lúcia Veríssimo ficou com sequelas depois do incêndio que aconteceu em sua Fazenda 

Meus amores, estou aqui no Leme tomando um belo brunch com uma amiga recém-chegada de Minas. Durante o nosso papo, ela acabou me contando um babado da Lúcia Veríssimo.

Parece que a atriz segue lidando com sequelas de um incêndio que ocorreu em sua fazenda, no município de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, há dez dias. Nesta quinta-feira (27), ela disse que não se recuperou totalmente dos problemas respiratórios desde o ocorrido porque acabou inalando muita fumaça na tentativa de conter as chamas.

“Agora estou respirando melhor, tossindo bem menos e já estou conseguindo dormir deitada. Então, tá tudo certo. Sigamos! A melhor coisa que a gente tem a fazer aqui e agora é seguir com fé”, disse.

No último dia 16, a fazenda onde a artista mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, foi invadida por um grupo que jogou uma guimba de cigarro na mata, que estava seca. Ela acredita que os envolvidos fizeram isso para afugentar os cachorros que os perseguiam. Em seguida, as chamas se espalharam rapidamente pelo terreno, mas não atingiram sua casa.

O maior prejuízo que Veríssimo teve foi na área de pastagens dos animais. No local, há gado leiteiro bovino e caprino, cavalos, apiário e aves, como galinhas, pavões, patos e cisnes. Ela também perdeu cinco alqueires de uma parte que havia iniciado o replantio pouco tempo antes.