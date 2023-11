Lucas Souza se despediu de Jaquelline antes de desistir da Fazenda

O peão desistiu do reality e os seus colegas de reality só foram ficar sabendo da desistência tempos depois do mistério todo

Eu e minhas fofoqueiras não demoramos para sentar na sala e acompanhar de perto tudo que acontecia na Fazenda após a decisão de sair do reality de Lucas Souza. O “namorado” de Jaquelline desistiu de sua permanência no reality da Record e ainda se despediu da peoa através da porta de entrada para a sede.

Após tocar o sino e fazer o pedido para sair do programa, Lucas voltou até a porta principal da sede e chamou pela amada para dizer uma última declaração. “Jaquelline, eu te amo. Fica bem”, afirmou ele. Do outro lado da porta, Jaquelline ficou comovida e pediu para ele não desistir do jogo, mas foi em vão. “Lucas, não faz isso, por favor”, disse ela, que chorou com a saída dele.

Para quem não sabe, ele chegou a pedir ela em namoro e recebeu as bênçãos de Rachel Sheherazade antes dela ser eliminada do reality para que a união fosse longe.