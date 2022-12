Lucas Souza notifica Liziane Gutierrez e ela diz que não ficará calada

De acordo com Léo Dias, Lucas estaria disposto a processar a ex-Fazenda caso ela mencione o seu nome

Viish, eu disse para vocês que o caso de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho era mais embaixo e vocês não acreditaram em mim, né? Pois bem, de acordo com Léo Dias ele estava disposto a processar Liziane Gutierrez caso ela cite o seu nome e prejudique a sua imagem.

Vale ressaltar que ele disse que o seu trabalho com influencer e tudo que foi dito sobre ele não prejudicou a sua imagem dentro do exército, afinal ele é militar desde quando se casou com a cantora.

Quero lembrá-las que ele chegou a se relacionar com Liziane Gutierrez logo após seu término com Jojo. Para mim, está cuspindo no prato,mas ele alega que o que ela diz pode afetar a sua imagem. Vai entender…

“A defesa de Lucas afirma, nesta mesma notificação, que o militar sempre teve sua reputação intacta e, numa crise conjugal, a postura de Gutierrez só contribuiu para afastá-lo ainda mais de sua ex-esposa. Eles externam ainda que trabalhos artísticos também passaram a ser raros, eis que ninguém quer vincular sua imagem a alguém exposto de forma tão pejorativa e negativa”, escreveu o colunista.