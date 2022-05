Marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, é indagado se é bancado por ela e desabafa: “Nenhum casal recebe tanta crítica igual a gente”

O pobre do casal não tem um dia de paz e principalmente Lucas, viu?

Francamente? ‘Tá faltando louça na casa de muita gente, viu? Principalmente dos haters do casal Jojo Todynho e Lucas Souza! Nesta quarta-feira, (25), o oficial do Exército foi indagado, em uma caixinha de perguntas, se era bancado pela cantora, acredita?

O moço não ficou quieto e foi a forra falar tudo que precisava: “Trabalho desde os meus treze anos. Nunca precisei ser bancado ou bancar alguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta, e tal pessoa paga a outra. Hoje em dia eu trabalho”. E continuou: “Sou oficial do exército, tenente do Exército. Trabalho, vou continuar trabalhando. Ninguém nunca pagou as minhas contas, e nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu. Acabou”.

O rapaz aproveitou para desabafar sobre as duras críticas que vem recebendo desde que começaram o relacionamento no ano passado. “Quando resolvi namorar e casar com ela, já sabia que ia ser criticado. Mas a gente tem que enfrentar da melhor maneira, procuro não dar muita atenção. A gente nunca faz mal a ninguém e nem nunca comenta da vida de ninguém, mas é triste saber que essas críticas vêm todas por causa da cor dela. Nenhum casal recebe tanta crítica que nem a gente desde que a gente começou a namorar”, desabafou Lucas que ainda diz que há coisa que lê que é bem “indignante”.

Deixem-nos em paz, minha gente! Se estão felizes, o que os outros têm a ver com isso? Eu hein…