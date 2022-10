Lucas Souza fala sobre o fim de seu casamento com Jojo Todynho: “Eu me senti traído”

O militar diz que apesar de ter se exposto e saído como errado, ele não vai expor o que realmente aconteceu para poupar a cantora.

Meus amores, a pouco contei a vocês sobre o fim do casamento entre a cantora Jojo Todynho e o militar Lucas Souza, porém, até aquele momento nenhum dos dois haviam se pronunciado a respeito do assunto. Agora, Lucas botou a boca no trombone e diz que se sentiu traído pela, agora, ex-mulher.

Através de seus stories, o militar confirmou o fim do relacionamento com a cantora e disse que dessa vez acredita que não tem volta. “Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento.”

Ele conta que, apesar de ter se sentido traído devido a algumas atitudes que a cantora teve, pelo bem de Jojo, ele se expôs e saiu como o errado da história e afirma que não irá revelar o que realmente aconteceu para poupá-la.

Para terminar, Lucas relata que já havia alertado Jojo por diversas vezes, porém a cantora em momento algum mostrou ter feito algo para reverter a situação.