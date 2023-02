Lucas Souza fala mal de Jojo e mãe da cantora fica do seu lado: “Ordinária”

Mãe da cantora rasgou seda para o militar e ainda disse que ela acabaria com a vida do ex-marido da filha

Meu Deus, que filme é esse que é barraco atrás de barraco sem chance de acabar. Aloca! Jojo Todynho e Lucas Souza ganharam mais um viés e tem a ver com a mãe da cantora. Em áudios vazados o militar conta o que está acontecendo no relacionamento dos dois e ela não deixa de apoiar o ex-genro, dizendo que Jojo é ordinária. A informação é da jornalista Fábia Oliveira.

“Dona Ione, a gente brigou. Eu xinguei ela, ela me xingou. Aí ela foi na delegacia dar queixa e pediu uma medida protetiva contra mim”, disse Lucas. “Deixa ela pra lá. Ela falou tantas coisas de mim, que eu tive que engolir e eu deixei ela pra lá. Deixa ela pra lá”, respondeu ela.

O papo que os dois tiveram é de quando a musa fez uma medida protetiva do ex-marido. “Ela é uma ordinária. Quem orientou ela a isso? Ela vai acabar com a sua vida, orientada pelo inferno. Eu falo isso pra você, mas você não ouve. Ela é uma mulher tola, nem eu mexo com mulher tola. Ela tá sendo mal orientada, mal assessorada. Ela não tem sabedoria, entende isso. Ela se acha a rainha da cocada preta”, disse a mãe de Jojo.

“O diabo vai usar ela pra destruir você. É uma guerra espiritual, você não sabe? O cão usa o corpo de outra pessoa para prejudicar. Deixa Deus trabalhar. Deixa ela pra lá”, finalizou.