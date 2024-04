Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, publica carta aberta falando que é bissexual

Genteeee, estou em choqueee! Amores, na noite de ontem (27), o influenciador, ex-Fazenda, ex-Militar e ex-marido da cantora Jojo Todynho, Lucas Souza, utilizou as suas redes sociais para publicar uma carta aberta aos seus fãs.

Nesta carta, além de falar sobre o fim de seu relacionamento com a, também influenciadora e ex-Fazenda Jaquelline, Lucas abriu seu coração e esclareceu os boatos envolvendo a sua sexualidade.

“A minha vida toda foi sempre pautada pela CORAGEM. […] Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa; coragem para enfrentar a pobreza e dividir os estudos com trabalho desde cedo, sacrificando assim minha infância e adolescência. Coragem para enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades como é o exército”, iniciou o ex-Fazenda.

Em seguida, o ex-marido de Jojo revela que por muitos tempo os comentários na internet envolvendo a sua sexualidade foi um problema pra ele, já que era um assunto mal resolvida dentro dele mesmo.

“Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet, e ainda lidar com comentários relacionados a minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de AUTOACEITAÇÃO e descoberta foi acontecendo com toda a exposição da minha vida”, explicou.

Por fim, Lucas abre o seu coração e revela que, apesar de ainda estar em processo de autoconhecimento, atualmente ele se considera um homem bissexual ou até mesmo pansexual.

“A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Isso mesmo que você leu: me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento, e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês”, finalizou o ex da Jojo.