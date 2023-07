Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, é provocado e explode

O ex-militar foi gravado no show de Ludmilla, no sábado, e acabou ficando irritado com os fãs que provocaram

Lucas Souza não teve muito jogo de cintura para lidar com os fãs de Jojo Todynho que estavam no Numanice e não o deixaram curtir o show com sua namorada. O ex-militar estava no show com seu novo affair e os fãs não deixaram de perguntar sobre Jojo Todynho, deixando ele desconfortável e furioso. Nas filmagens é possível ver a galera mexendo com ele e filmando na cara dura. Lucas tenta se desvencilhar das câmeras, mas não tem sucesso. O momento fica ainda mais sério quando ele derruba o celular da internauta que grava ele aos beijos com sua nova namorada. Vale ressaltar que ele e Jojo tem uma disputa na justiça diante a tudo que os dois já viveram.