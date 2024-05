Lucas Souza desabafa após assumir bissexualidade: “Deixei minhas redes de lado para poupar o meu psicológico”

Meus amores, há poucos dias contei para vocês sobre o fato do influenciador, ex-militar, ex-Fazenda e ex-marido da Jojo Todynho, Lucas Souza, ter se assumido como um homem bissexual.

Diante disso, em entrevista ao site “Ela”, Lucas abriu o seu coração e desabafou sobre como está sendo o processo de aceitação do seu público diante da novidade.

“Foi um choque para as pessoas eu falar sobre esse assunto naquele momento. Confesso que esperava uma aceitação do meu público, mas não imaginei que fosse receber tanto apoio da comunidade LGBTQIA+ e o acolhimento de algumas pessoas ao redor do Brasil”, revelou o ex-militar.

Continuando,ele afirma que ficou surpreso com o amor, carinho e apoio dos seus fãs.

“Fiquei um pouco surpreso. Depois que postei, deixei minhas redes de lado e fui fazer outras coisas para poupar o meu psicológico. Mas recebi mensagens de muitas pessoas se identificando com a situação e relatando que estão passando por isso também”, finalizou Lucas.