Lucas Souza acusa Jojo de falsificação de provas: “Nenhum momento eu a ameacei”

O militar afirma que com a conversa original, a medida protetiva pedida pela cantora caiu.

E a bola de neve cresceu mais um pouquinho. Nesta segunda-feira (13), o militar e ex-marido da cantora Jojo Todynho, contou no podcast “Não é Nada Pessoal”, que é apresentado pela dupla Gabriel Perline e Arthur Pires, que a medida protetiva que Jojo teria solicitado no fim do ano passado teria sido anulada.

Segundo ele, o seu advogado entrou com o pedido para que a medida fosse anulada, já que não havia provas de ameaça. Lucas fala que conseguiu a conversa original com Jojo, já que a versão apresentada pela cantora na delegacia estava editada.

“Meu advogado entrou com o pedido, mas a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano. Agora em janeiro, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente. Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair porque não tinha provas o suficiente, e que em nenhum momento eu a ameacei”, contou, o ex da cantora.

Logo depois, Lucas garante que a delegada responsável pelo caso ficou ao seu lado e que, inclusive, começou a orar, para tentar lhe acalmar.

“A delegada ficou ao meu favor. Que humilhação! Eu não mereço isso pra minha vida, estar respondendo a um processo de agressão. A delegada até começou a orar pra me acalmar e falou: ‘Calma! Deus sabe de todas as coisas, você sabe que poderia ter sido pior’”, finalizou o militar.