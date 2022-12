Lucas Santos pede desculpa para Ruivinha e ela rebate: “Vai ser no meu tempo”

O ator preferiu se desculpar diante da humilhação que fez a musa passar dentro do reality

Ruivinha de Martes parece não ter esquecido o que Lucas Santos fez com ela dentro do reality da Record. Ontem (14), o ator pediu desculpa para a influenciadora e ela rebateu sem medo, dizendo que o perdão vai vir no seu tempo e não no dele. Receba!

“Você entendeu aquilo que eu te falei ontem? Você me desculpa? Do fundo do meu coração!”, disse Lucas.

Ruivinha não exitou em responder: “Eu acho que vai demorar um pouquinho, vai ser no meu tempo!”.

Veremos como vai ficar a vida dos dois nas redes sociais e nos trabalhos, porque como sabemos, os famosos vivem se esbarrando nos briefings por aí.