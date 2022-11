Lucas Santos é o novo eliminado da Fazenda

Com 15,39% dos votos para ficar, o ator deixou o espaço para Deolane e Iran

Já disse para vocês que minha alma fofoqueira está presente onde falam que existe um bom reality para eu chamar de meu. Com a Fazenda não foi diferente e ontem (03), estive ligadinha para ver qual peão continuaria na disputa. O resultado não foi muito diferente do que eu esperava: Lucas Santos, o ator de Carrossel, deixou o espaço para Deolane e Iran.

Vale lembrar que essa foi uma semana difícil na Fazenda, afinal ok pau quebrou de diversas formas diferentes com várias tretas. Se isso motivou a saída de Lucas com 15,39% dos votos não sabemos, mas sabemos que ele vai curtir o reality daqui de fora.

Iran Malfitano e Deolane Bezerra seguem na busca pelo prêmio milionário.