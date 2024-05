Lucas Rangel desabafa sobre preparativos de casamento: “Cansaço mental e do bolso”

Ai que tudo! Quero meu convite o quanto antes, viu Lucas! O casamento do influenciador com Lucas Bley vai sair esse ano em novembro no Palácio Tangará, em São Paulo. Rangel usou suas redes sociais para contar que os preparativos precisam de estabilidade financeira e mental.

“Pessoas que já casaram ou que estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado”, desabafou o influenciador. Junto dos preparativos, Lucas e Bley ainda estão gravando um reality sobre o momento de transformação na vida deles.

“Se eu ver alguém bebendo sem comer, eu vou pegar pelo braço e dizer: ‘vai lá provar o buffet, cada coisa que eu tive que pagar. E, se eu ver alguém que comeu, mas não bebeu, eu vou mandar ir para o bar. Sabe, por quê? Porque eu paguei cada centavo desse bar”, brincou Rangel.