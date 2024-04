Lucas Penteado faz proposta para Karol Conká sobre BBB 25: “Topa?”

O BBB 24 nem acabou e já está sendo muito requisitado para o próximo ano, acontece que agora as inscrições acontecem em duplas e Lucas Penteado não deixou de puxar Karol Conká para o seu lado. O ex-participante convidou a sister para ser sua dupla na inscrição para o ano seguinte.

Após Boninho atualizar suas redes sociais com alguns recados sobre as inscrições, o ator fez a proposta para a cantora nos comentários. “@karolconka topa entrar comigo de dupla?”, escreveu Lucas em tom de brincadeira. Karol, no entanto, ainda não respondeu ao convite.

Boninho contou que já recebeu mais de 60 mil inscrições para o reality show, que contará com várias novidades no próximo ano.