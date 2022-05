Ex-BBB Lucas Penteado interpretará Claudinho, da dupla com Buchecha, nas telonas!

O ex BBB interpretará Claudinho no filme sobre a história da dupla funkeira de grande sucesso

Quem nunca fez o passinho clássico de Claudinho e Buchecha né? A dupla foi uma febre no começo dos anos 2000 e embalava as festas dos brasileiros. E merecidamente, a dupla terá sua história retratada no cinema! E sabe quem interpretará Claudinho, falecido em um acidente de carro em 2002? O ex BBB Lucas Penteado!

Nesta sexta-feira, (13), Juan Paiva, que interpretará Buchecha, postou um vídeo ao lado do colega de cena após a caracterização, e olha, arrepiei ao vê-los. Uma caracterização impecável que deixou a dupla idêntica aos funkeiros.

Começaram as gravações do filme Nosso Sonho. Lucas Penteado será Claudinho e Juan Paiva será Buchecha. pic.twitter.com/O6qbP2xbC7 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 13, 2022

O filme se chamará “Nosso Sonho” e Buchecha está bem emocionado com a produção viu? O cantor seguiu carreira solo depois da morte do seu parceiro e que foi presenciada por ele.

E não é a primeira vez que Juan Paiva e Lucas Penteado, que causou no ‘BBB21’ ao pedir para sair do programa após longas polêmicas, trabalham juntos. Os dois contracenaram em Malhação: Viva a Diferença, temporada de 2017. O projeto foi responsável por dar visibilidade ao trabalho do ator e rapper, que arrasaram com as Fives.

Não vejo a hora de assistir esse filme viu? Vai ser incrível!