Lucas Lucco revela que ainda pensa em sua ex-esposa: “Penso muito”

Após 8 anos juntos, o casal anunciou o término no meio do mês de março deste ano.

É meus amores, nem sempre uma relação acaba por falta de amor, o cantor sertanejo Lucas Lucco pode garantir isso, já que o mesmo assumiu nesta quinta-feira que ainda pensa em sua ex-esposa, a modelo Lorena Carvalho.

A confissão do cantor foi feita após o mesmo abrir uma caixinha de perguntas em seu instagram, com o intuito de interagir com os seus fãs. Dentre as perguntas que lhe foram enviadas, uma chamou a atenção, a internauta questionava se Lucas ainda pensava em sua ex.

“Claro, penso muito. Ela é mãe do meu filho lindo. E uma mãe incrível…”, respondeu o cantor.

Em seguida, o cantor detalha um pouco de como conheceu a mãe de seu filho, o pequeno Lucca de 1 ano e 9 meses, mas afirma que será breve ao falar sobre o assunto, pois ainda lhe dói a separação.

“Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista. Toda nossa estrada juntos rendeu uma linda história e um filho lindo”, afirmou Lucas

Para finalizar a sua resposta o cantor teceu elogios a ex-mulher, afirmando que não há palavras que possam agradecer tudo o que ela fez por ele.

“A Lorena me deu muito amor, muito carinho, respeito, ótimas lições, amizade e muito apoio nos momentos mais felizes e, também, nos mais difíceis da minha vida até aqui. Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível”, finalizou o cantor.