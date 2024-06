Lucas Lima recebe diagnóstico de verme na Dinamarca

Nada como ser atendido por um médico que a gente conhece, né Lucas Lima? O ex-esposo de Sandy contou que passou por um perrengue ao receber um diagnóstico inusitado durante uma viagem com amigos na Dinamarca. Isso porque o cantor foi diagnosticado com um parasita incomum no país e teve que lidar com alguns desafios.

Durante o relato, Lucas contou que sua amiga recebeu um remédio para combater o parasita. Acontece que ele não conseguiu encontrar o medicamento nas farmácias dinamarquesas: “Tento descolar na viagem e o povo dinamarquês não está acostumado com bicho geográfico que pega na praia”, disse.

“O bicho dá rolê na pele, entra na corrente sanguínea e vai para o pulmão ferrar a tua vida. Mandaram procurar um médico lá. Acho o médico. Ele atendia pelo celular. Eu disse que a minha amiga médica já havia me diagnosticado. Ele disse que nunca havia tratado disso. Pesquisou e mandou eu tomar ivermectina”, contou.

“E é isso. A partir de amanhã esse verme está f***”, o cantor brincou depois do sufoco que passou para conseguir o tratamento no país estrangeiro. Vale lembrar que ele viajou ao lado de alguns amigos para participar de uma feira anual de café. Inclusive, ele apareceu curtindo com seus colegas enquanto o evento não começa: