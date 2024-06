Lucas Lima lamenta furto após viagem: “Não estou conseguindo superar”

Lucas Lima fez um desabafo em suas redes sociais ao contar que ficou sem a sua garrafinha de água após retornar de uma viagem de trabalho no Rio de Janeiro. O cantor descobriu o furto ao chegar ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

O item em questão era uma garrafa personalizada, uma lembrança personalizada do musical Once, no qual ele atuou, foi subtraída, e ele não escondeu sua indignação diante da situação.

“Vocês vão descobrir comigo uma coisa agora. Ontem, estava com pressa e deixei a minha garrafinha d’água de Once em cima do carro. Acabei de chegar nele e não está mais”, relatou o artista. “Não estou conseguindo superar. O erro é meu, esqueci a garrafa, deixei ela em cima do carro na correria. Sim, a culpa é minha, mas quem rouba uma garrafa d’água. O que é isso?”, completou o ex-marido de Sandy.