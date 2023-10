Lucas Lima fala sobre possível reconciliação com Sandy: “É cedo”

Após os rumores de uma aproximação dos dois, os repórteres do Fofocalizando não deixaram de investir na pergunta ao músico que respondeu sem fazer rodeios

Será que eu tô ficando louca, ou posso começar a dar razão para os internautas que eu achava que viam coisas onde não tinha? Lucas Lima não negou que pode reatar o seu casamento com Sandy. Em entrevista ao Fofocalizando ele contou que ainda é cedo para falarem sobre uma reconciliação, mas não desmentiu os boatos.

“A pergunta que não quer calar: pode ter a volta do relacionamento entre você e a Sandy? Um dia vocês voltam?”, perguntou o repórter.

“A gente acabou de separar. É muito cedo para falar disso”, Ele aproveitou para esclarecer os encontros que ainda tem com sua ex, já que eles trabalham juntos. “A gente tá se encontrando ainda, entendendo essa dinâmica, mas estamos fazendo isso com muito amor”.

Ele ainda falou sobre o filho do casal. “Esse tipo de invenções que têm feito, de botar em xeque, dúvida, se volta, se não volta, se tá junto, se não tá junto, isso é muito ruim pro meu filho. Então, no post que a gente fez, a gente pediu respeito, não deu certo, mas a gente continua pedindo. Principalmente pelo nosso filhinho”, declarou.