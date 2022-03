Barão da Piada: Lucas chama Jade Picon de “Mijade” e revela nome de cachorra “Xana”

O participante está mostrando o outro lado dele depois que tirou a barba que o deixou sério

O brother Lucas só pareceu no ‘BBB22’ quando era líder, porque depois desapareceu de vez né? Mas nessa madrugada, (4), o estudante de medicina soltou duas pérolas engraçadíssimas que arrancou risos dos participantes e dos telespectadores do pay per view.

A primeira foi enquanto jantava, junto com Natália, e ele soltou o seguinte trocadilho ao falar sobre Jade Picon: “Mijade”, relembrando que a participante fez xixi durante a ‘Prova do Líder’ de resistência, da semana passada. A mineira gargalhou e ele também não segurou o riso.

O LUCAS CHAMANDO A JADE DE MIJADE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/uDxk9yIwQe — samuel (@eupholics) March 4, 2022

Depois, na área externa da casa, o participante contou que tinha uma cachorra chamada “Xana” arrancando gargalhadas dos colegas de confinamento. Lina não aguentou e fez uma piada com o nome, caso Eslovênia e Lucas casem: “Eslô, tira a Xana de cima do sofá. Eslô, a Xana tá imunda!!!!”, para deleite dos participantes.

"Eu já tive uma cachorra com o nome Xana." (Barão)

"Eslô, tira a Xana de cima do sofá. Eslô, a Xana tá imunda!!!!" (Lina)

🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ #BBB22 pic.twitter.com/Lp2JOOalAT — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 4, 2022