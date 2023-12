Lucas Huback se pronuncia após trair namorada na Farofa da Gkay

O influenciador viralizou nas redes sociais em um vídeo beijando Beca Barreto. Nicole Machado havia reatado com o namorado em setembro

Lá vem o cão arrependido! Lucas Huback tinha voltado com sua namorada, Nicole Machado, em setembro até que o convite da Farofa da Gay chegou e nos primeiros dias da festa ele já traiu sua amada. Aloca! O vídeo da ficada da influenciadora ainda foi parar em todos os lugares da web e páginas de fofocas, afinal a traição aconteceu com Beca Barreto.

“Eu só quero pedir para vocês uma coisa, primeiramente. Por favor, não ataquem a Nicole, a família dela, de forma alguma. Não façam comentários que vocês queiram fazer que vocês pensam. Ela não é errada da história. Eu sou o errado da história”, iniciou.

O influenciador ainda disse que agiu de forma “imatura”. “Eu agi de forma imatura, de forma moleque. Fui errado. Se vocês forem atacar, ataquem a minha pessoa. Podem vir aqui, me xingar, me chamar do que quiser. Tá tudo bem. Tudo bem não está, mas eu vou levar isso, eu vou sentir isso e eu que devo sentir isso, não ela”, disse.