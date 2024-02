Lucas Henrique é exonerado de seu cargo de professor por causa do BBB

O confinado na casa mais vigiada do Brasil explica que sua participação no programa fez com que ele excedesse o limite de faltas permitidos.

Genteee, eu estou passada!!! Durante uma conversa com o também confinado Mc Bin Laden, o professor, Lucas Henrique revelou que, para viver o sonho de participar do BBB24, ele teve que abrir mão de sua carreira aqui fora. Para quem não sabe, o brother é professor concursado na rede pública, porém, a sua participação no reality implicou na perda de sua posição como servidor público, uma vez que ultrapassou o limite permitido de faltas,, fazendo com que ele fosse exonerado. “Esse lance das voltas às aulas é um marco porque não tem mais volta. Eu não tenho como voltar à minha vida de professor porque eu vou ser exonerado. No concurso público, você tem limite de faltas”, revelou Lucas, que logo em seguida explicou o motivo de ter tomado a decisão de entrar no BBB: “Não [quero voltar para o magistério], tem que fazer outro concurso. Mas eu vim pra cá com o objetivo de mudar de carreira”.