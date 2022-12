Lucas Guimarães revela o porquê de não ter voltado com Carlinhos Maia: “Não é falta de amor”

O influencer conta que ainda não tiveram o tempo necessário para colocar as coisas no eixo.

É como dizem, só o amor não sustenta uma relação. Durante uma entrevista com a repórter Gabriela Cabrini, do Fofocalizando, no SBT, o influencer Lucas Guimarães abriu seu coração e revelou por quais motivos não reatou o seu relacionamento com o comediante Carlinhos Maia.

Na entrevista, Lucas confessou o que todos nós já sabíamos, que teriam rolado algumas recaídas entre o casal, mas afirmou que ambos ainda não tiveram o tempo necessário para resolver o que estava de errado no relacionamento.

“Então, é aquela velha história, né? A gente sempre entrega as coisas… sou um cara que sempre pensa muito nas mãos de Deus. O tempo principalmente ele resolve tudo. Então estou muito focado que as coisas, deixar as coisas acontecer. Saber que não somos inimigos, nós somos amigos obviamente. Tivemos as nossas recaídas, óbvio. Eu recaí, fui ali e não sei ainda não, vamos deixar as águas rolarem”, começou a contar.

Em seguida, o influencer afirma que o relacionamento chegou ao fim, não por falta de amor, mas sim porque dentre eles existiam coisas desencaixadas, pensamentos, posicionamentos e isso estremeceu a relação. “Não é falta de amor, é só algumas coisas que estavam desencaixadas como todo casal tem. A gente nunca foi um casal da Disney, um casal perfeito e esse casal não existe.”

Por fim, Lucas revela que o relacionamento não foi reatado pois as coisas que estavam desalinhadas anteriormente ainda não foram resolvidas, garantindo que o tempo poderá fortalecer a relação dos dois.

“Às vezes tem tempo que não é tempo pra destruir, é pra fortalecer. Algumas coisas estavam fora do lugar e a gente precisava encaixar, a gente não teve tempo pra encaixar tudo isso e foi por isso que a gente não voltou”, concluiu.