Lucas Guimarães passa por perrengue em Salvador: “Me mordeu”

O influenciador contou detalhes sobre o perrengue que passou em 2019 no meio da folia de carnaval

Minha gente, o casal está dando o que falar, Lucas Guimarães pode relembrar tempos antes da sua fama quando curtia o carnaval de Salvador no chão junto da muvuca. O marido de Carlinhos Maia revelou à revista Caras que já levou uma mordida no meio da folia.

“Uma história bem engraçada que eu tenho no Carnaval de Salvador é que em 2019 eu tava lá embaixo, na pipoca, e uma seguidora me mordeu. Ela começou a me dar mordida e eu comecei a ficar com medo. Ela mordeu no meu braço tão forte , mas é uma energia e um calor humano totalmente diferente […] mas eu lembro [da situação] porque até hoje eu tenho a marca dessa mordida”, disse.

O muso ainda disse que gosta de curtir a festança, dizendo que acorda de manhã e só chega em casa no outro dia ao amanhecer. Receba!