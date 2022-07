Lucas Guimarães diz que David Brazil o ajudou no início em troca de nudes

Marido de Carlinhos Maia fez a revelação em entrevista ao ‘PocCast’

Socorroooo! O que foi essa entrevista de Lucas Guimarães no ‘PocCast’? Cheia de revelações que geraram muito kikiki do jeitinho que a gente gosta. O marido de Carlinhos Maia chegou a revelar que David Brazil o ajudou no início da carreira em troca de nudes. Chocados?

Quando Lucas ainda era pequeno nas redes e recebeu a investida de David em troca de divulgação, Carlinhos, que mantinha uma relação em segredo com Lucas, apoiou o namorado, mas o muso não conseguiu.

Lucas contou que os dois procuraram por corpos mais ou menos iguais ao seu no Google para conseguir mandar as fotos para David, e ele acreditou. “Procurei um moreno, baixinho, do meu tamanho, e mandei. E o David acreditou na época”, disse.

O influenciador contou que ainda recebeu mensagem de Ricky Martin e disse que entre ele, outras propostas vinham como forma de benefícios para além do sexo. “[Gente que disse]: Se você transar comigo hoje, amanhã você vira repórter do meu programa”, declarou.