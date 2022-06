Lucas Guedez deixa Deborah Secco sem graça com pergunta descabida

Atriz foi a convidada do ‘PocCast’ e pergunta sobre sexo com homens casados deixou Deborah desconsertada

É aqui que separamos os influencers dos jornalistas, entendem? As grandes entrevistadoras, como Hebe Camargo, devem estar revirando no caixão uma hora dessas. Lucas Guedez serviu uma torta de climão no ‘PocCast’ desta semana com Deborah Secco. O influenciador perguntou sobre ela ficar com homens casados no passado.

Olha, quero deixar claro que eles tiveram sorte de Deborah ser tão profissional e conseguir despistar o momento transformando tudo em um discurso empoderado, porque conheço alguns que abandonaram o programa ao vivo.

“Você tinha essa fama de pegar vário e tanana, naquela época você sofria muito hate por pegar homem casado? Por que você curtia, né? Era um fetiche seu, ou você não sabia que ele era casado?”, pergunta Lucas.

É visível que Deborah fica desconcertada e sem achar saída para responder a pergunta. “Não curtia não, enfim eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento a pessoa falava que não estava bem que ia terminar. Não era uma coisa que eu curtia não, aliás sempre sofri, porque sabia que não era algo prazeroso, hoje eu entendi a importância de se olhar para outra mulher, mas quando eu era mais jovem acho que era uma cultura de disputa entre as mulheres”, respondeu elegantemente.

Minha gente, a mulher é casada e tem filho, só para lembrar e deixar anotado na ficha, não cometam essa gafe mais não, por favor! Gosto muito da Rafa e do Lucas, mas escorregaram feio aí.