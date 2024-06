Lucas Guedez celebra trabalho no SBT: “Liberdade para ser eu mesmo”

Lucas Guedez conversou com a Caras sobre seu espaço na TV brasileira ao lado da esposa de Zé Felipe, Virgínia Fonseca, no Sabadou com Virginia, no SBT. O influenciador que ganhou a web antes de entrar para a TV comemorou que ele pode ser ele mesmo na emissora de Silvio Santos.

“Destaca a visibilidade da comunidade, além de uma reflexão sobre os direitos conquistados e os desafios ainda enfrentados por nós, LGBTs. Acho que é essencial ter este movimento para combater a discriminação e a violência, além de conscientizar a sociedade sobre as questões de identidade e gênero e orientação sexual”, diz.

E continua: “Os eventos que acontecem neste período, como a maior Parada Gay do Brasil, aqui em São Paulo, ajudam a aumentar a compreensão e a empatia, para promover um ambiente mais inclusivo. Acho que ser representado é se sentir acolhido em qualquer ambiente, seja no trabalho, bares, restaurante, cinema, teatro ou na rua; saber que as diferenças são respeitadas e valorizadas, e que ser diferente é normal”.

Em seguida, o influenciador aponta artistas que, segundo ele, são grandes exemplos no Brasil dentro do contexto de representatividade. “Pabllo Vittar, que é a drag queen com mais seguidores no mundo no Instagram; Anitta, uma das maiores cantoras da música brasileira; Gloria Groove, que está provando agora que uma drag também pode cantar pagode e está um sucesso estrondoso; o nosso eterno Paulo Gustavo, que marcou a vida de muita gente com sua arte de nos fazer rir (…) Para mim, essas pessoas reforçam muito a ideia de que pessoas LGBTQIAPN+ podem estar onde quiserem”, comenta.

Questionado sobre o mundo ideal, o influenciador responde: “Um mundo sem preconceitos onde todos respeitem a individualidade de cada um”.